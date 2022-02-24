В санкционный список Евросоюза против России попали два депутата от Удмуртии

Фото: архив КП в Ижевске

В официальном журнале ЕС опубликованы имена россиян, вошедших в санкционный список Евросоюза за признание Российской Федерацией независимости Луганской и Донецкой народных республик. В списке фигурируют и депутаты Госдумы от Удмуртии, в числе прочих проголосовавшие за постановление президента о признании – Олег Гарин и Андрей Исаев.

Третьего депутата Государственной Думы от Удмуртии – Ларисы Бурановой – в списке не оказалось.

Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС (в том числе транзит через территорию Евросоюза), а также замораживание счетов и активов.

Напомним, поздно вечером 21 февраля президент России Владимир Путин сообщил о решении признать ДНР и ЛНР. 22 февраля Госдума и Совет Федерации единогласно поддержали соответствующее постановление главы государства.

Сегодня утром Владимир Путин сообщил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе.

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