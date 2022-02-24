Житель Пермского края похитил в Удмуртии «КамАЗ» стоимостью 6 миллионов рублей

Похищенный автомобиль нашли и вернули владельцу. Фото: pixabay.com
В Удмуртии полицейские установили причастность 26-летнего жителя Пермского края к хищению автомобиля «КамАЗ», принадлежащего транспортной компании. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике.
«По версии следствия, в апреле 2021 года подозреваемый через сайт объявлений заказал в транспортной компании грузовой автомобиль для осуществления строительных работ. Когда транспортное средство прибыло в г.Сарапул, злоумышленник путем обмана под предлогом его оформления на автостоянку убедил водителя передать ключи и документы, после чего перестал выходить на связь с транспортной компанией», - говорится в сообщении.
Похищенный грузовик подозреваемый собирался продать. Ущерб составил более 6 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Похищенный автомобиль нашли и вернули владельцу.
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