Гороскоп на 25 февраля: Овны будут конфликтовать с начальством, а Стрельцов могут позвать на свидание

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ОВЕН

Возможны серьезные конфликты с начальством. Звезды советуют отказаться от серьезных трат.

ТЕЛЕЦ

Сегодня крайне не рекомендуется спешить. Приветствуются вдумчивость и тщательное планирование.

БЛИЗНЕЦЫ

На личном фронте могут возникнуть серьезные проблемы. Придется идти на не самые приятные для вас компромиссы, без этого никак.

РАК

Возможны значительные финансовые потери. По возможности лучше сидеть дома.

ЛЕВ

День благоприятствует разрешению давних конфликтов и споров. Готовьтесь решать чужие проблемы.

ДЕВА

Уделите больше времени своим любимым. Звезды намекают, что они нуждаются в вашей поддержке.

ВЕСЫ

Сегодня особенно верить в себя, не смотря ни что. Пропускайте слова недоброжелателей мимо ушей.

СКОРПИОН

Уже в первой половине дня вы ощутите чудовищную усталость. Переведите свою деятельность в эконом-режим и чаще делайте передышки.

СТРЕЛЕЦ

Тихий и спокойный день. Одиноких Стрельцов могут позвать на свидание – ни в коем случае не отказывайтесь.

КОЗЕРОГ

День идеально подходит для решительной борьбы со своими комплексами. Ваше психологическое состояние давно не было настолько стабильным.

ВОДОЛЕЙ

Крайне удачный день в финансовом отношении и во всем, что связано с деньгами. А вот от дальних поездок лучше отказаться.

РЫБЫ

Стоит грамотно оценить свои силы и распределить их на протяжении всего дня. В этом случае день пройдет удачно.

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