Жителя Удмуртии осудили на 12,5 лет за сексуальное насилие над малолетней девочкой

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В Удмуртии суд признал 21-летнего жителя Якшур-Бодьинского района виновным в сексуальном насилии над малолетней девочкой (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Установлено, что в мае 2021 года в вечернее время молодой человек, достоверно зная о малолетнем возрасте потерпевшей, с применением насилия, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера», – говорится в сообщении.

Учитывая данные о личности мужчины, суд приговорил его к 12,5 годам исправительной колонии строго режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

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