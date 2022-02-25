Последние новости Ижевска и России на утро 25 февраля 2022 года: начало специальной военной операции в Донбассе и прокурорские представления за очереди в больницах

Принятые Минздравом Удмуртии меры позволили снизить нагрузку на врачей и уменьшить очереди. Фото: Сергей Грачев

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 25 февраля. Ожидается пасмурная погода и до -3°C. «Комсомолка» напомнит о главных событиях за минувшие выходные.

Вооруженные силы России начали специальную военную операцию в Донбассе

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как отметил российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины. По его словам, российская сторона будет стремиться к демилитаризации соседнего государства.

В санкционный список Евросоюза против России попали два депутата Госдумы от Удмуртии - Олег Гарин и Андрей Исаев

Фото: архив КП в Ижевске

В официальном журнале ЕС опубликованы имена россиян, вошедших в санкционный список Евросоюза за признание Российской Федерацией независимости Луганской и Донецкой народных республик. В списке фигурируют и депутаты Госдумы от Удмуртии, в числе прочих проголосовавшие за постановление президента о признании – Олег Гарин и Андрей Исаев. Третьего депутата Государственной Думы от Удмуртии – Ларисы Бурановой – в списке не оказалось.

В Ижевске началась расчистка ливневых колодцев и водоприемных решеток

В приоритете микрорайоны, расположенные в низинах: Нефтемаш, лог на ул. Холмогорова, ул. Кирова в районе перекрестка с Нижней, улицы 40 лет Победы и Ленина.

Автобусный маршрут №321 в Ижевске продлят до СХВ

Фото: vk.com/nikolayshvetsov

Автобус №321 в Ижевске будет ходить до микрорайона Сельхозвыставка. На текущий момент он останавливается у 1-й Республиканской клинической больницы.

Главврачи двух больниц в Ижевске получили прокурорские представления из-за очередей

Прокуратура выявила нарушения по части доступности оказания первичной медпомощи в двух больницах Ижевска. Проверки были организованы после появления в соцсетях сообщений о нехватке врачей и очередях.

В Минздраве республики сообщили, что в январе-феврале текущего года нагрузка на медицинские организации первичного звена выросла более чем в 20 раз. В среднем на одного участкового врача-терапевта приходилось до 100 пациентов в день. В связи с этим министерством был принят ряд мер, которые позволили снизить нагрузку на врачей и уменьшить очереди.

Авиарейсы из Ижевска в Краснодар приостановили из-за осложнения обстановки на Украине

Фото: Амир Закиров

С 24 февраля по 2 марта приостановлена работа более десятка аэропортов на юге России. Как сообщает пресс-служба Росавиации, это связано «с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине». из Ижевска в этот период можно было вылететь лишь в один город из объявленного списка – Краснодар.