Оставленный на путях автомобиль на 1,5 часа заблокировал движение трамваев в Ижевске

Водителей просят не создавать помех движению электротранспорта. Фото: Мария Румянцева

Сегодня утром, 25 февраля в Ижевске на 1,5 часа остановилось движение трамваев 2,7 и 9 маршрутов по улице Авангардной. Как сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ», причиной этому стала брошенная прямо на путях «легковушка».

«В "пиковое" время сотни жителей микрорайонов "Буммаш" и "Культбаза" остались без трамвайного движения», – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, для освобождения проезда пришлось использовать грузовик.

Водителей просят не создавать помех движению электротранспорта.

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