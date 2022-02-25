Гороскоп на 26 февраля: Рыбам стоит прислушаться к интуиции, а Ракам – отправиться в путешествие

Что ждет наших читателей в субботу? Фото: pexels.com

ОВЕН

Следите за языком, когда общаетесь с родными и близкими людьми – ваши слова могут очень сильно их ранить. Вечером весьма вероятно неожиданное романтическое свидание.

ТЕЛЕЦ

Суббота обещает быть тихой и спокойной. Звезды советуют прислушаться к сигналам организма – кажется, с вашим здоровьем что-то не так.

БЛИЗНЕЦЫ

Идеальный день для путешествий и дальних поездок. Если будете сидеть дома – пропустите все самое интересное.

РАК

Удивительно продуктивный и приятный день. Настроение будет светлым и радостным, а практически любое ваше начинание закончится закономерным триумфом.

ЛЕВ

Сегодня важно быть предельно вежливым в общении, даже если собеседник вас чудовищно бесит. В противном случае можно нажить себе целую кучу врагов.

ДЕВА

Не откладывайте важные дела на вторую половину дня. Также вам полезно сменить обстановку, хотя бы временно.

ВЕСЫ

Не гонитесь за легкими деньгами – жизнь может сыграть с вами злую шутку. Звезды намекают на неожиданное, но приятное знакомство.

СКОРПИОН

Вас ожидают положительные сдвиги на личном фронте. День будет состоять из самого разного общения – к вечеру вам захочется тишины.

СТРЕЛЕЦ

День идеально подходит для учебы и творчества. А вот от физических нагрузок лучше отказаться.

КОЗЕРОГ

Воздержитесь от разговоров о политике с малознакомыми людьми. Также звезды рекомендуют сходить в кино или театр – в зависимости от ваших предпочтений. Кажется, вас там ждет кое-что интересное.

ВОДОЛЕЙ

День подарит вам уйму ярких впечатлений. Одинокие представители знака имеют высокие шансы найти свою вторую половинку.

РЫБЫ

Слушайте свою интуицию. День не из приятных, однако звезды прямо указывают на то, что вы со всем справитесь.

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