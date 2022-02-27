Экономист спрогнозировал изменения курса валют на следующей неделе

Специалист считает, что наша экономика далека от кризисного и бедственного положения. Фото: Ульяна Колмогорова

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT дал прогноз по ситуации на валютном рынке в ближайшее время.

«С нашей экономикой пока все в порядке. Более того, я сегодня видел, что мы за январь показали в годовом выражении темп роста промышленного сектора на 8,7%. То есть очень высокий темп роста, который указывает на то, что у нас экономика далека от кризисного и бедственного положения», — рассказал экономист (цитата по RT).

По его словам, несмотря на то что «некоторые острые события тревожного и негативного плана» отклоняют курсы валют от базовых соотношений курсов рубля и доллара, «провального» курса рубля все-таки ожидать не стоит.

«На прежние значения рубль, может, и не вернется, потому что спецоперация всё-таки не один день будет продолжаться, а некоторое время. Видимо, на значениях 80—82 курс рубля по отношению к доллару будет, а потом будет восстанавливаться до прежних значений», — заключил специалист.

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