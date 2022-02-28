Двух жителей Сарапула задержали с 22 граммами мефедрона

Мужчины пояснили, что являются закладчиками интернет-магазина по продаже наркотиков. Фото: архив КП в Ижевске

В Сарапуле задержали двух 20-летних местных жителей подозревают в покушении на сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, мужчин задержали у одного из домов по улице Строительной, когда они занимались организацией тайника с запрещенным веществом.

«В ходе личного досмотра у задержанных обнаружено и изъято наркотическое средство «мефедрон» массой 21,9 гр», – говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемых правоохранители нашли и изъяли упаковочные материалы, весы, банковские карты, приготовленные для дальнейшего сбыта.

Мужчины пояснили полицейским, что являются закладчиками интернет-магазина по продаже наркотиков. Закладку они забрали в деревне Смолино в Сарапульском районе.

Задержанных поместили в СИЗО. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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