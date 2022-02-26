Жителя Удмуртии осудили за убийство сожительницы, купившей дорогую обувь

Причиной для убийства стала покупка слишком дорогой обуви. Фото: Pexels

В Красногорском районе осудили мужчину, который убил свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Поводом для убийства стала покупка слишком дорогой по мнению мужчины обуви. Он ударил женщину ножом в шею, и она скончалась на месте.

Убийце назначили 9 лет колонии строго режима.

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