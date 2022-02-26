Суд за сексуальное насилие над девочкой и гибель 19-летнего железнодорожника: криминальные новости Ижевска за неделю

Главные криминальные новости недели Фото: Амир Закиров

К концу подходит очередная неделя, которая запомнилась некоторыми страшными происшествиями. «Комосмолка» рассказывает, что случилось с 21 февраля.

19-летний железнодорожник погиб на станции Ижевск

Страшное происшествие случилось на станции Ижевск. Работника железной дороги нашли мертвым. А ведь ему было всего 19.

21-летнего арестанта СИЗО Ижевска осудили за призывы к террористической деятельности

Арестант в Удмуртии призывал других содержащихся в СИЗО вступить в террористические организации. Ему вынесли приговор.

58-летний житель Удмуртии хранил у себя дома пару десятков килограммов взрывчатки

Что вы храните дома? Старые вещи? А вот 58-летний житель Малопургинского района держал дома 22 кг бездымного пороха.

Жителю Удмуртии грозит до 5 лет колонии за убийство собаки

Житель деревни Новый Сентег в Завьяловском районе задержан по подозрению в убийстве пса. Есть информация, что подозреваемый бил его топором.

Уголовное дело возбуждено после обрушения крыши катка в Удмуртии

В Якшур-Бодье пять лет назад открылся каток — хоккейная коробка под тентом. На крыше скопился снег, и она рухнула. Возбуждено уголовное дело.

Упавшая с крыши наледь убила пенсионерку в Сарапуле

Еще одно происшествие из-за снега: 68-летняя жительница Сарапула оказалась под толщей снега. Она погибла.

Жителя Удмуртии осудили на 12,5 лет за сексуальное насилие над малолетней девочкой

21-летний мужчина из Якшур-Бодьинского района совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Его осудили.