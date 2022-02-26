Суд за сексуальное насилие над девочкой и гибель 19-летнего железнодорожника: криминальные новости Ижевска за неделю

Главные криминальные новости недели
Фото: Амир Закиров
К концу подходит очередная неделя, которая запомнилась некоторыми страшными происшествиями. «Комосмолка» рассказывает, что случилось с 21 февраля.
19-летний железнодорожник погиб на станции Ижевск
Страшное происшествие случилось на станции Ижевск. Работника железной дороги нашли мертвым. А ведь ему было всего 19.
21-летнего арестанта СИЗО Ижевска осудили за призывы к террористической деятельности
Арестант в Удмуртии призывал других содержащихся в СИЗО вступить в террористические организации. Ему вынесли приговор.
58-летний житель Удмуртии хранил у себя дома пару десятков килограммов взрывчатки
Что вы храните дома? Старые вещи? А вот 58-летний житель Малопургинского района держал дома 22 кг бездымного пороха.
Жителю Удмуртии грозит до 5 лет колонии за убийство собаки
Житель деревни Новый Сентег в Завьяловском районе задержан по подозрению в убийстве пса. Есть информация, что подозреваемый бил его топором.
Уголовное дело возбуждено после обрушения крыши катка в Удмуртии
В Якшур-Бодье пять лет назад открылся каток — хоккейная коробка под тентом. На крыше скопился снег, и она рухнула. Возбуждено уголовное дело.
Упавшая с крыши наледь убила пенсионерку в Сарапуле
Еще одно происшествие из-за снега: 68-летняя жительница Сарапула оказалась под толщей снега. Она погибла.
Жителя Удмуртии осудили на 12,5 лет за сексуальное насилие над малолетней девочкой
21-летний мужчина из Якшур-Бодьинского района совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Его осудили.