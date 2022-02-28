В Банке России прокомментировали проблемы с pay-сервисами

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Накануне, 27 февраля, некоторые жители Ижевска стали жаловаться, что у них перестали работать сервисы бесконтактной оплаты Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Как сообщили в официальном телеграм-канале Банка России, что с данной проблемой столкнулись клиенты банков, попавших под самые жесткие санкции - ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк и Открытие.

«Платежи через эти сервисы для карт, выпущенных другими банками (Сбер, Альфа, Тинькофф и др.), могут не проходить, если POS-терминал (устройство оплаты) или онлайн-магазин обслуживаются одним из указанных выше банков», – говорится в сообщении.

Отмечается, что карты всех платежных систем и всех банков продолжают работать на всей территории России. В связи с этим жителей призывают на всякий случай всегда носить с собой пластик.

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