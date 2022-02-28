Последние новости Ижевска и России на утро 28 февраля 2022 года: рост IT-индустрии Удмуртии и закрытое европейское небо

ЕС закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов. Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 28 февраля. Ожидается пасмурная погода и около 0 °C. «Комсомолка» напомнит о главных событиях за минувшие выходные.

Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских самолетов, в том числе и частных

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила о полном закрытии воздушного пространства стран ЕС для российских самолетов. Наши самолеты отныне не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией стран Европейского Союза.

Налоговые поступления от IT-индустрии Удмуртии за год увеличились более чем на 10%

Налоговые поступления в федеральный бюджет за 2021 год увеличились на 10,3% и составили 2,5 миллиарда рублей. Республиканский бюджет получил 1,95 миллиарда рублей, что на почти на 7% больше отчислений 2020 года.

Биатлонистку из Удмуртии Ульяну Нигматуллину наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Фото: Диля Ахмадишина

Президент России Владимир Путин наградил биатлонистку из Удмуртии Ульяну Нигматуллину медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. На минувшей Олимпиаде Нигматуллина завоевала две медали – серебряную и золотую.

Факты незаконного складирования снега выявили около мечети и гипермаркета в Ижевске

Фото: Сергей Грачев

В ходе проверок по факту незаконного складирования снега в столице Удмуртии выявили 23 нарушения. К ответственности привлечены 14 виновных лиц.