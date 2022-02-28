Более 20 миллиардов рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь в 2021 году

Объем продажи вина составил 818 тыс. дкл. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году жители Удмуртии потратили на алкоголь и пиво 20,2 миллиарда рублей, что на 700 миллионов рублей больше, чем в 2020 году(19,5 млрд). Как сообщает Удмуртстат, каждый житель республики, включая трезвенников и кормящих матерей, тратил в среднем 1 131 рубль в месяц.

Для сравнения, на хлеб и хлебобулочные изделия жители Удмуртии в среднем тратили по 510 рублей в месяц, на молочные продукты - по 567 рублей, на кондитерские изделия – 557 рублей, на лекарства – 491 рубль.

Всего за прошлый год в регионе реализовали 2,5 миллиона дкл алкоголя и 9,2 миллиона дкл пива и пивных напитков. Из крепких напитков больше всего реализовано водки (1 245 тыс. дкл) и коньяка (111 тыс. дкл). Объем продажи винасоставил 818 тыс. дкл.

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