Стоимость ингредиентов для блинов в Удмуртии за год выросла на 13,5%

Накануне в Удмуртии, как и по всей России, началась Масленичная неделя. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Накануне в Удмуртии, как и по всей России, началась Масленичная неделя. Как сообщили в Удмуртстате, для приготовления порции блинов в этом году жителям республики придется потратить 143 рубля, что на 13,5% больше, чем в 2021 году (126 рублей).

«Для расчета был взят классический рецепт, согласно которому потребуется 1 литр молока, 2 куриных яйца, 440 граммов пшеничной муки, 80 граммов сахара, 100 граммов подсолнечного масла, 60 г сливочного масла и 0,5 чайной ложки соли», – говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего за год подорожали сахар (на 22%), соль (20%) и мука (19%).

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