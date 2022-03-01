Начальника отдела завода в Сарапуле осудили за получение подкупа в размере более 700 тысяч рублей

Подсудимый признал вину.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Сарапуле осудил начальника отдела материально-технического обеспечения одного из заводов города. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, его признали виновным в получении коммерческого подкупа.
«Используя свои служебные полномочия, незаконно получил денежные средства в размере более 700 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа от третьих лиц за покровительство коммерческим организациям, выраженное в продвижении их интересов при заключении контрактов», – говорится в сообщении.
Подсудимый признал вину. С учетом этого суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.
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