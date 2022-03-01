Мошенники в Удмуртии начали похищать деньги у граждан под предлогом отключения банков от SWIFT

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Среди мошенников распространяется новая схема хищения денег у граждан, сообщили в региональном управлении МВД по Удмуртии. Злоумышленник представляется сотрудником банка и сообщает, что в связи с возможным отключением от системы SWIFT все деньги на карте потребителя «сгорят».

«Далее мошенники рассказывают, что сохранить свои сбережения можно, если перевести их на «безопасный счет», для чего просят продиктовать им номер карты, CVC-код и пароли, приходящие в смс», – говорится в сообщении.

После получения всех необходимых персональных данных мошенники похищают деньги доверчивого гражданина.

МВД России по Удмуртии призывает граждан игнорировать подобные звонки. Сотрудники банков никогда не предлагают гражданам оформлять кредиты для так называемой «блокировки незаконных операций» и не уговаривают обналичить деньги или перевести их на «безопасные счета.

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