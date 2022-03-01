Новые ясли примут 80 детей от года до 3 лет из Южного микрорайона города. Фото: pixabay.com

С открытием нового детского сада в Воткинске полностью закрыли очередь в ясли, сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Это пятые ясли в Воткинске, которые мы построили по нацпроекту «Демография». Они станут подразделением детского сада № 39. Здесь отличный пищеблок, полы с подогревом, регулируемое отопление, новое оборудование и главное для ребят – классные игрушки!», – написал Бречалов.

Ожидается, что новые ясли примут 80 детей от года до 3 лет из Южного микрорайона города.

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