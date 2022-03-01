Может ли анализ на антитела заменить прививку работнику, подлежащему обязательной вакцинации

Перенесенная болезнь дает лишь временный медотвод на период восстановления. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 21 февраля 2022 года получить ковидный сертификат в Удмуртии могут даже те, кто переболел коронавирусом неофициально – по анализу антител. Несмотря на то, что для посещения общественных мест QR-код в республике уже не требуется, он может пригодиться при выезде в другие регионы и за рубеж. А вот можно ли такой сертификат использовать как альтернативу прививке, если человек относится к категории лиц, подлежащих обязательной вакцинации?

Напомним, с осени 2021 года привитыми должны быть те, что работает в социальной сфере и сфере услуг, а также банях, салонах красоты, общепите и, разумеется, медорганизациях. Как сообщили в Минздраве Удмуртии, получить QR-код на основе анализа на антитела такие граждане, безусловно, могут, как и все остальные.

При этом в региональном Роспотребнадзоре уточняют: для личного пользования, а не для допуска к работе. Правила не менялись, если работник относится к категории служащих, подлежащих обязательной вакцинации, по закону ему все-таки необходимо прививаться. Перенесенная болезнь дает лишь временный медотвод на период восстановления. Выявление антител к коронавирусу у клинически здорового человека медотводом не является.

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