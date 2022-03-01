Запрет на полеты из Ижевска в Краснодар продлили до 8 марта

За информацией о возврате средств за купленные билеты следует обращаться к перевозчику.. Фото: Амир Закиров

Запрет на полеты в 11 аэропортов в юго-западной части России продлевается до 03:45 мск 8 марта, сообщает пресс-служба Росавиации. Напомним, с 24 февраля приостановлена работа аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Из столицы Удмуртии в данное время года регулярные рейсы выполняются лишь в один город из этого списка – Краснодар, раз в неделю по четвергам. Таким образом, запланированный на 3 марта рейс будет отменен.

За информацией о возврате средств за купленные билеты следует обращаться к перевозчику.

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