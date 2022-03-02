Гололедица и ночное похолодание ожидаются в Ижевске 2 марта

В Ижевске будет гололедица Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 2 марта.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается переменная облачность. Осадков не будет. На дорогах гололедица – будьте внимательны.

Днем температура воздуха составит -1…-3°С. Ночью столбик термометра опустится до -7…-8°С.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 757 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий – 2.

Желаем вам отличной среды!

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