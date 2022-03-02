Маршрут пригородного автобуса №321 продлили в Ижевске

В Ижевске автобус №321 изменил свое расписание Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Ижевске автобусный маршрут №321 изменил свое расписание с 1 марта. Теперь он будет ездить до остановки «Выставочная». Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

От микрорайона «Сельхозвыставка» маршрут №321 пройдет по улицам 9-е Января, Ворошилова, Молодежная, Ленина в Завьялово. Ранее автобус следовал по маршруту «1 РКБ – Завьялово».

Отметим, решение принято из-за многочисленных обращений жителей микрорайона «Сельхозвыставка».

«Изменения позволят снизить время ожидания автобуса в утренние и вечерние часы «пик», - говорится в сообщении администрации.

Ранее до СХВ был продлен маршрут №19. Кроме этого туда ездит автобус №22 (мкрн. Нагорный - Оранжерейный комплекс).

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