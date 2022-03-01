Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина прокомментировала решение СБР бойкотировать Кубок мира

Ранее президент России подписал Указ о награждении Нигматуллиной медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Фото: Диля Ахмадишина

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина прокомментировала «Комсомолке» решение Союза биатлонистов России бойкотировать оставшиеся три этапа Кубка мира и Кубка IBU.

«С одной стороны – это немного грустно, поэтому что я полна сил и готова показать хорошие результаты на международных стартах. С другой стороны, решение Союза биатлонистов России связано не только с чувством собственного достоинства, но и безопасностью спортсменов. Я полностью согласна и доверяю ему», – поделилась она.

Ранее МОК запретил командам России и Белоруссии использовать какую-либо государственную символику во время международных соревнований. СБР же посчитал данное решение прямой дискриминацией России и российских спортсменов.

«Мы возмущены этими неправомерными действиями IBU и будем отстаивать в суде права наших спортсменов и права СБР как члена IBU. Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, СБР принял решение не участвовать в этих соревнованиях», – говорится в заявлении Российского союза биатлонистов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении Нигматуллиной медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Ульяна рассказала «Комсомолке», что узнала о награде от знакомых.

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