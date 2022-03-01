47-летнюю женщину сбили на регулируемом переходе в Ижевске

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 28 февраля, на регулируемом переходе напротив дома №66 на улице 40 лет Победы в Ижевске произошел наезд на пешехода. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 20-летний водитель автомобиля LADA Kalina сбил 47-летнюю женщину.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате наезда пешеход получила травмы», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает: на регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части данного направления.

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