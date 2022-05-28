В Ижевске 39-летний мужчина до смерти избил своего знакомого

39-летний житель Ижевска избил до смерти своего знакомого вовремя пьяной ссоры. Фото: архив

Утром 25 мая 2022 года в одном из домов по Воткинскому шоссе в Ижевске нашли тело 65-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

В совершении преступления обвиняется 39-летний ранее судимый знакомый погибшего.

Выяснилось, что мужчины вместе выпивали алкоголь. Во время посиделок между ними вспыхнула ссора. Обвиняемый несколько раз пнул упавшего на пол собутыльника, в том числе и по голове В результате полученных травм потерпевший скончался на месте.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия. В данный момент допрашиваются свидетели и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Подозреваемый заключен под стражу.

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