На месте расстрела святых в Воткинске установят памятник

В Воткинске на месте расстрела святых протоирея Николая Чернышева и его дочери Варвары установят памятник. Фото: администрация Воткинского района Удмуртии

В Воткинске на месте расстрела святых протоирея Николая Чернышева и его дочери Варвары установят памятник, сообщила пресс-служба городской администрации.

В 1914 году Николай Чернышев стал благочинным Воткинской и Галевской волостей Сарапульского уезда Вятской губернии. Во время Ижевско-Воткинского восстания (1918 г.) он напутствовал умирающих повстанцев и вдохновлял верующих, а его дочь Варвара помогала раненым. После подавления восстания священника арестовали, а дочь добровольно пошла на страдания вместе с отцом. 2 января 1919 года их расстреляли на берегу Воткинского пруда.

Николай и Варвара стали первыми в истории святыми, канонизированными по представлению Ижевской епархии.

«Инициатива установки памятника на берегу Воткинского пруда принадлежит Ижевской епархии. Спонсором работ стало АО "Воткинский завод"», - говорится в сообщении.

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