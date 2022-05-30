71-летняя жительница Ижевска стала должницей по кредитам из-за мошенников

В сумме ижевчанка отправила мошенникам около 370 000 рублей. Фото: архив
В полицию Ижевска с заявлением о краже обратилась 71-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Потерпевшая рассказала, что в конце 2021 года в течение нескольких дней ей звонил неизвестный, который представлялся охранником банка из Москвы. Мошенник назвал ижевчанке свое имя и номер своего жетона.
Затем мужчина сообщил пожилой женщине, что на ее имя в банках пытаются оформить кредиты.
Для прекращения операции необходимо оформить «зеркальные» кредиты. Ижевчанка поверила мошеннику и по его указаниям в течение шести дней оформила несколько кредитов в различных банках.
Обналичив полученные деньги, женщина перевела их на продиктованные счета. В сумме она отправила около 370 000 рублей.
Потерпевшая осознала, что стала жертвой мошенников, только тогда, когда ей стали приходить уведомления о просроченных выплатах по кредитам.
После этого женщина обратилась в полицию.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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