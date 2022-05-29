При опрокидывании автобуса в Глазовском районе Удмуртии погиб 50-летний водитель

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 28 мая, на автодороге Глазов – Яр в Глазовском районе Удмуртии (у деревни Нижняя Кузьма) опрокинулся экскурсионный автобус, один человек погиб. Как сообщает glazovlife.ru со ссылкой на отддел ГИБДД МО МВД РФ «Глазовский», ДТП произошло около 23:00.

«Экскурсионный автобус с 29-ю пассажирами, в числе которых 15 детей, следовавший из Ижевска в Кировскую область, съехал с дороги и опрокинулся», - пишет glazovlife.ru.

По предварительным данным, 50-летнему водителю стало плохо за рулем. Как сообщили в Минздраве Удмуртии, он потерял сознание. Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался.

По данным министерства, 7 пассажиров, в том числе один ребенок, получили легкие ушибы. Им оказали помощь на месте происшествия и отпустили домой.

Как уточнили в 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии, ушибы получили женщины 1982, 1978, 1967 и 1976 годов рождения и 14 - летний подросток.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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