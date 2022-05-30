Удмуртия заняла первое место в ПФО по темпам ввода жилья

Удмуртия занимает первое место в Приволжском федеральном округе по темпам ввода жилья на 1 000 населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Удмуртия занимает первое место в Приволжском федеральном округе по темпам ввода жилья на 1 000 населения, сообщает Удмуртстат. В январе-апреле 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года ввод жилья в республике увеличился в 2,3 раза и составил 609,3 тыс.кв. метров.

«За этот период введено 7562 новых благоустроенных квартир, из которых 4513 расположены в многоквартирных домах», - говорится в сообщении.

Чуть более половины всего жилья построено силами индивидуальных застройщиков – это 3 049 домов общей площадью 360,8 тыс. кв. метров (в 2,7 раза больше, чем в январе-апреле 2021 года).

На селе за рассматриваемый период построено 315,2 тыс. кв. м. жилья.

«Среди муниципальных районов самые высокие темпы строительства отмечены в Юкаменском (в 12,0 р.), Киясовском (в 7,7 р.), Воткинском (в 6,7 р.) и Завьяловском (в 5,0 р.) районах», - сообщает Удмуртстат.

На втором месте рейтинга регионов ПФО по вводу жилья находится Республика Татарстан с показателем 409,2 кв. метров. Меньше всего домов построили в Пензенской области – 108 кв. метров.

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