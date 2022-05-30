В Удмуртии обнаружили 100 зараженных срезов гвоздик

В одной партии гвоздик в количестве 100 штук обнаружили карантинный организм. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора

18 мая 2022 года Россельхознадзором был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль срезов цветов и декоративной зелени. Всего было осмотрено 8 718 штук различных цветов. Их доставили из Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

От поступившей партии цветов отобрали образцы и направили их на проверку фитосанитарного состояния. В результате исследований в одной партии гвоздик в количестве 100 штук обнаружили карантинный организм - западный цветочный трипс.

Чтобы не допустить распространение опасного насекомого-вредителя, собственнику пришлось уничтожить зараженные цветы.

26 мая 2022 года под контролем специалиста Управления Россельхознадзора зараженную партию цветов сожгли.

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