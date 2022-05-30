Обвиняемого в поджоге военкомата в Удмуртии заключили под стражу

Мужчина обвиняется в умышленном поджоге военного комиссариата и пункта призыва в Игре Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Игринский районный суд избрал меру пресечения 48-летнему жителю Красногорска (Московская область), обвиняемому в умышленном поджоге военного комиссариата и пункта призыва в Игре (часть 2 статьи 167 УК РФ). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В Игре мужчина проживал без регистрации с семьей.

«Органами предварительного следствия он обвиняется в том, что в период с 1 по 21 мая 2022 года на территории пос. Игра изготовил зажигательную смесь, разлил ее по бутылкам и затем, используя эти бутылки с зажигательной смесью, умышленно уничтожил путем поджога принадлежащее военному комиссариату Игринского и Якшур-Бодьинского районов имущество», - говорится в сообщении.

Суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца.

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