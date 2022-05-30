СК начал проверку после гибели 89-летней женщины при пожаре в Воткинске

28 мая, в 19:15 произошел пожар в одной из квартир по улице Пролетарской в Воткинске. Фото: СУ СКР по УР

В Воткинске проводится доследственная проверка по факту пожара, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным проверки, в минувшую субботу, 28 мая, в 19:15 в одной из квартир по улице Пролетарской произошел пожар. В огне погибла проживавшая в квартире 89-летняя женщина.

«Предположительная причина возгорания – замыкание электропроводки», - говорится в сообщении ведомства.

В рамках проверки произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Допрашиваются свидетели. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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