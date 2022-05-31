Более 20 млн рублей похитил у граждан мошенник из Удмуртии, продавая им несуществующие авто

Всего злоумышленник обманул 10 человек
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
48-летнего жителя Сюмсинского района задержала полиция по подозрению в мошенничестве, об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Как считает следствие, мужчина предлагал гражданам помощь в покупке автомобиля якобы через лизинговую компанию. Цену злоумышленник называл ниже рыночной, и покупатели, соблазняясь на хорошую скидку, вносили предоплату. Далее подозреваемый находил предлоги, чтобы перенести срок покупки, а затем и вовсе исчезал, переставая выходить с потрепавшими на связь. Что касается полученных денег, то их мужчина тратил на личные нужды.
Пока установлена причастность подозреваемого к 10 фактам подобного мошенничества. Общая сумма ущерба, понесенного всеми потерпевшими, составила более 20 млн рублей.
Злоумышленника заключили под стражу. Дополнительные факты его преступной деятельности сейчас устанавливаются.
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