Еще 111 домов в Ижевске останутся без горячей воды

31 мая в Ижевске начинается 6-й этап гидравлических испытаний теплосетях, завтра, 1 июня – 7-й этап.
Фото: Архив КП
Сегодня, 31 мая, в Ижевске начинается 6-й этап гидравлических испытаний теплосетях в рамках подготовки к следующему отопительному сезону, завтра, 1 июня – 7-й этап. Как сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс», 111 домов на 13 улицах в микрорайоне улицы 40 лет Победы и в районе Культбазы временно останутся без горячей воды.
С 31 мая по 13 июня планово прекратится нагрев воды по следующим адресам:
- улица 10 лет Октября 80;
- улица 40 лет Победы 69, 71.
С 1 по 14 июня:
- улица Авангардная 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5а, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
- улица Грибоедова 2, 30а;
- улица Л.Толстого 7а, 9, 11, 17, 24, 26, 28, 34;
- улица Редукторная 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
- проезд Редукторный 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21;
- улица Репина 1, 2, 4, 6, 8, 10, 19, 19а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 40;
- улица Серова 65, 67, 69, 79;
- улица С.Ковалевской 2, 4, 4а, 5, 7, 8, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 22;
- улица Тимирязева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31;
- улица Удмуртская 304;
- улица Шишкина 1а, 3.
«В процессе гидравлических испытаний возможен выход воды, образование промоин и провалов», - напомнили в пресс-службе ПАО «Т Плюс».
Жителей просят соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи теплотрасс и люков тепловых камер, не парковать там автомобили, не заходить за ограждения и предупреждающие знаки и не подходить близко к местам выполнения работ.
Полный график планового поэтапного отключения горячей воды в Ижевске читайте в материале «Комсомолки».
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