Размещать на упаковках сигарет информацию о годовых тратах курильщика предложили в России

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга предложил размещать на упаковках сигарет информацию о годовых тратах курильщика

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил размещать на упаковках сигарет и иных никотинсодержащих товаров информацию о том, сколько курильщик тратит в год на вредную привычку. Об этом пишет RT со ссылкой на обращение депутата, направленное на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

«Прошу вас рассмотреть инициативу о размещении на упаковках сигарет (а также иных никотиносодержащих товаров) информации о суммарных годовых тратах «среднего» курильщика на свою вредную привычку», — говорится в тексте обращения (цитата по RT).

По словам Крупника, помимо информации о вреде курения неплохо было бы размещать на них надпись о том, что курящий на постоянной основе человек в среднем тратит на сигареты сумму, сопоставимую, например, со стоимостью путевки на море.

По мнению депутата, это стало бы «наглядным и действенным приемом пропаганды здорового образа жизни».

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