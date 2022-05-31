Новая остановка появится в микрорайоне Новые Пазелы в Ижевске

Согласно документу, новая остановка будет носить название «Улица Архитектурная». Фото: Яндекс.Карты

В Ижевске на перекрестке проезда Тепличного и улицы Авангардной (микрорайон Новые Пазелы) появятся остановка общественного транспорта и нерегулируемый пешеходный переход. Соответствующее постановление за подписью градоначальника Олега Бекмеметьева опубликовано на официальном сайте города.

Согласно документу, остановка будет носить название «Улица Архитектурная».

Городским службам поручено оборудовать остановочные пункты, нанести разметку и установить дорожные знаки. АО «ИПОПАТ» рекомендовано установить указатели.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Сержант и лейтенант из Удмуртии погибли на Украине

Более 5 тыс. жителей Удмуртии покусали клещи с начала сезона

Последние новости Ижевска на утро 31 мая: виновный в гибели двух женщин и ребенка от огня, лидер в голосовании за благоустройство и звезда с сумкой ижевского бренда