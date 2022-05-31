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Политика31 мая 2022 8:20

Путин одобрил намерение Бречалова вновь баллотироваться на пост главы Удмуртии

Владимир Путин одобрил решение Александра Бречалова продолжить работу на посту главы Удмуртии
Дмитрий Коренев
Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил желание баллотироваться на второй срок. Фото: www.kremlin.ru/

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил желание баллотироваться на второй срок. Фото: www.kremlin.ru/

Президент России Владимир Путин пожелал главе Удмуртии Александру Бречалову успехов на грядущих выборах главы республики. В ходе сегодняшней встречи с главой государства в режиме видео-конференции глава региона выразил желание баллотироваться на второй срок.

«У нас много планов на ближайшие годы. Я готов и хочу работать дальше. Если Вы поддержите, то я хотел бы продолжить работу в республике и выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Удмуртской Республики», - заявил Бречалов в ходе встречи.

Глава государства это намерение поддержал и пожелал Александру Бречалову успехов.

Напомним, Александр Бречалов возглавляет Удмуртию с апреля 2017 года. На тех выборах он одержал победу в первом туре, набрав 78,16% голосов. В сентябре текущего года должны пройти очередные выборы главы республики.

Сам Александр Бречалов ранее официально не заявлял о намерении вновь баллотироваться на пост руководителя региона, однако в конце апреля заявил о готовности «сделать еще больше» в последующие 5 лет.

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