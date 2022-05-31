Путин одобрил намерение Бречалова вновь баллотироваться на пост главы Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил желание баллотироваться на второй срок. Фото: www.kremlin.ru/

Президент России Владимир Путин пожелал главе Удмуртии Александру Бречалову успехов на грядущих выборах главы республики. В ходе сегодняшней встречи с главой государства в режиме видео-конференции глава региона выразил желание баллотироваться на второй срок.

«У нас много планов на ближайшие годы. Я готов и хочу работать дальше. Если Вы поддержите, то я хотел бы продолжить работу в республике и выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Удмуртской Республики», - заявил Бречалов в ходе встречи.

Глава государства это намерение поддержал и пожелал Александру Бречалову успехов.

Напомним, Александр Бречалов возглавляет Удмуртию с апреля 2017 года. На тех выборах он одержал победу в первом туре, набрав 78,16% голосов. В сентябре текущего года должны пройти очередные выборы главы республики.

Сам Александр Бречалов ранее официально не заявлял о намерении вновь баллотироваться на пост руководителя региона, однако в конце апреля заявил о готовности «сделать еще больше» в последующие 5 лет.

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