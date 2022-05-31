11 июня в Ижевск съедутся сильнейшие шахматисты страны

В этом году ожидается более 400 участников. Фото: Ильяс Бекмансуров

Лицей № 25 в Ижевске примет сильнейших юных шахматистов России. С 12 по 18 июня здесь пройдет Кубок Корпорации «Центр» для детей в возрасте от 5 до 15 лет. Состязания проводятся в 13-й раз и традиционно собирают несколько сотен участников.

«На 30 мая заявилось уже более 200 участников из 17 регионов России: от Санкт-Петербурга до Камчатки. Традиционно в нем примут участие и юные шахматисты из Удмуртии, у которых есть хорошие шансы на победу», – рассказал исполнительный директор Шахматной федерации Удмуртии Александр Ватлин.

Участники турнира съедутся в столицу Удмуртии 11 июня, а уже на следующий день пройдет официальная церемония открытия соревнований и первые поединки. Заключительный 9-й тур и закрытие состязаний пройдут 18 июня.

Состязаться юные шахматисты будут в следующих возрастных группах:

- мальчики и девочки до 9 лет (2014–2017 г.р.);

- мальчики и девочки до 11 лет (2012–2013 г.р.);

- мальчики и девочки до 13 лет (2010–2011 г.р.);

- юноши и девушки до 15 лет (2008–2009 г.р.).

Напомним, что в республике до сих пор действует связанный с коронавирусом масочный режим, но тест ПЦР участникам предъявлять не нужно.

Кроме этого в рамках всероссийского фестиваля сыграют и взрослые. Для них организуют опен- и блиц-турниры.

Победители Кубка Корпорации «Центр», который проходит в рамках детского кубка России по шахматам, имеют шанс отправиться на финал всероссийских соревнований. Кроме этого, их ждут дипломы и медали, а также денежные призы.

Будет жарко, интеллектуально и азартно! Для ребят Кубок в Ижевске – прекрасная возможность почувствовать свои силы, сыграть с сильнейшими шахматистами страны, набраться опыта и найти новых друзей.

Заявки на участие принимаются по 10 июня. Стоимость участия одного спортсмена:

до 31 мая 2022 года включительно:

из Удмуртии – 1300 рублей;

из других регионов России – 1500 рублей.

с 1 июня 2022 года:

из Удмуртии – 1800 рублей;

из других регионов России – 2000 рублей.

С положением можно ознакомиться в прикрепленном документе.

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