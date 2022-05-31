На переулке Северном в Ижевске начали ремонтировать дорогу

В Ижевске дорожники начали фрезерование верхних слоев старого дорожного покрытия на переулке Северном. Фото: udmurt.ru

В Ижевске дорожники начали фрезерование верхних слоев старого дорожного покрытия на переулке Северном. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, здесь предстоит отремонтировать участок протяженностью 1,79 км.

«Несколько лет назад здесь делали ремонт дороги в рамках содержания. Но он долго не продержался. До сегодняшнего дня дорога была как лоскутное одеяло – много заплаток и ям. Жалоб от водителей на ее состояние было огромное количество. То, что по нацпроекту здесь сейчас ведутся работы – это очень хорошо, тем более, что мы, как общественная организация, будем участвовать в контроле за проведением работ. Проследим, какие материалы здесь применяют, как укладывают асфальт, все ли керны проходят лабораторный контроль и соответствуют ГОСТам», - пояснил председатель региональной общественной организации «Автомобилисты Удмуртии» Александр Тайгаров.

Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), инициированного президентом страны Владимиром Путиным, силами АО «Удмуртавтодор». На объекте уложат два слоя асфальтобетона, изготовленного по новым гостам: нижний – А-16, верхний слой – щебеночно-мастичный асфальтобетон, отличающийся повышенной износостойкостью. В ходе ремонта также обновят съезды на прилегающие территории.

Напомним, в 2022 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 6 участков дорог в рамках реализации нацпроекта, и один участок – за счет муниципальных средств.

«В настоящее время работы ведутся на четырех дорожных объектах – улицах Новая, Олега Кошевого, Леваневского и переулке Северном», - сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

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