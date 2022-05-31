10-летнюю девочку в розовой кофте ищут в Ижевске

Фото: ПСО «Регион 18»

В Ижевске ищут пропавшую девочку 2012 года рождения. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18», сегодня, 31 мая, около 12:00 она вышла из дома по улице Клюквенной (микрорайон Пазелы).

«До настоящего времени ее местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Приметы: на вид около 9 лет, рост 130 см, телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие.

Была одета: розовая кофта, темно-синие спортивные штаны, розовые кроссовки, розовый рюкзак.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении девочки, просят незамедлительно позвонить на горячую линию ПСО «Регион 18»: 8 951 195-29-71 либо в полицию: 02 (с моб. 102)

Обновлено: девочка найдена, жива.

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