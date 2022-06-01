1 июня в Удмуртии запрещена розничная продажа алкоголя

Ограничение вводится в соответствии законом УР №44-РЗ Фото: Архив КП

Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей на территории Удмуртии действует запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Ограничение вводится в соответствии законом законом УР №44-РЗ «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики». Недобросовестным предпринимателям грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Напомним, последние несколько лет алкоголь в Удмуртии не продают 1 июня (Международный день защиты детей), 1 сентября (День знаний), 11 сентября (Всероссийский день трезвости) и в дни последних звонков.

О том, какие мероприятия пройдут в Ижевске 1 июня, читайте в нашем материале.

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