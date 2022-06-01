40-летний житель Удмуртии знакомился с женщинами и крал у них деньги

Мужчина знакомился с женщинами в соцсетях. Фото: архив

40-летнего ранее судимого жителя села Якшур-Бодья обвиняют в совершении 11 краж путем мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина знакомился с женщинами в соцсетях. Во время бесед узнавал у них о наличии какого-либо имущества, а затем либо тайно, либо обманом, либо злоупотребляя доверием похищал у них деньги, автомобили, мобильные телефоны.

Так, под предлогом покупки квартиры «чтобы жить вместе» злоумышленник убедил одну из жительниц Ижевска оформить на него доверенность на распоряжение ее земельным участком для продажи. После сделки скрылся, похитив более 1,5 млн.

Другую уговорил взять кредиты в банках «на развитие бизнеса». С этими деньгами он и исчез.

Полиция нашла 8 потерпевших, среди которых жительницы Удмуртии, Волгограда, Казани и Москвы в возрасте от 35 до 50 лет. Сумма причиненного ущерба составила более 14 млн рублей.

Чтобы возместить ущерб, на его имущество стоимостью более 12 млн рублей наложен арест.

За данные преступления мужчине грозит срок до 10 лет лишения свободы.

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