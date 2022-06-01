Баста гуляет по Ижевску: жители города поделились в соцсетях фото с артистом

Поклонники встретили Басту на улицах Ижевска. Фото: Анестезия Кураж

31 мая 2022 года в Ижевске состоялся концерт Басты. Исполнитель, чьи хиты покоряют сердца миллионов людей, не только презентовал свое сольное шоу в столице Удмуртии, но и прогулялся по ее улицам и даже сходил в спортзал на тренировку.

Счастливым поклонникам удалось сделать заветное селфи с любимым артистом.

«Случайно встретила его на улице Ижевска. Сначала не узнала его, но потом, когда поняла, что это Баста, то побежала за ним. Была безумно счастлива», – поделилась с нами жительница города.

Даже гастроли – не повод забрасывать тренировки. Баста посетил местный спортивный клуб, где поклонникам удалось сфотографироваться с ним.

Баста посетил спортивный клуб в Ижевске. Фото: Филиппова Юля , персональный тренер АксионWellness

«С Бастой мне не удалось пообщаться, он был увлечен тренировочным процессом», – поделилась с нами фитнес-тренер клуба.

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