Более 6 тысяч выпускников в Удмуртии написали ЕГЭ по русскому языку

30 и 31 мая в Удмуртии прошел экзамен по русскому языку Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 и 31 мая в Удмуртии в рамках основного периода сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) прошел экзамен по русскому языку. Как сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки, в нем приняли участие 6 165 выпускников.

Так, в первый день экзамен сдали 4 525 одиннадцатиклассников, во второй – 1 640. Для них в республике были открыты 54 стационарных пункта проведения ГИА.

За 3,5 часа (210 минут) выпускники должны были выполнить экзаменационную работу, состоящую из 27 заданий.

«Самый массовый экзамен прошел без сбоев в штатном режиме», - отметили в министерстве.

Результаты экзамена станут известны 16 июня.

Напомним, русский язык наряду с математикой базового или профильного уровня является одним из двух обязательных предметов, необходимых для получения школьного аттестата.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

1 июня «Бабушки из Бураново» поздравят малышей Ижевска с Днем защиты детей

Баста гуляет по Ижевску: жители города поделились в соцсетях фото с артистом

40-летний житель Удмуртии знакомился с женщинами и крал у них деньги