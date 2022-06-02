Житель Екатеринбурга обокрал квартиры в Ижевске на 75 тысяч рублей

Вор выносил из квартир только часы и ювелирные украшения. Фото: МВД Удмуртии

В полицию Ижевска в мае поступило два сообщения о квартирных кражах. Оба случая похожи, как под копирку: хозяева в отъезде, а вор подбирает ключи к замку и выносит из квартиры все, что приглянулось.

В первом случае были похищены ценности на общую сумму более 60 тысяч рублей, во втором стоимость украденного составила 15 тысяч рублей. По обоим заявлениям возбуждены уголовные дела.

Личность подозреваемого сотрудники полиции установили, им оказался 42-летний неработающий, ранее судимый за кражи житель Екатеринбурга.

«Оперативники задержали подозреваемого по месту жительства, в ходе обыска они обнаружили отмычки, ключи, а также ювелирные изделия, часы и мобильные телефоны», - сообщили в МВД Удмуртии.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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