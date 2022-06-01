Отказалась передать алкоголь: обвиняемому в убийстве продавщицы в Удмуртии грозит пожизненный срок

По версии следствия, обвиняемый пришел в один из продуктовых магазинов в селе Селты и потребовал у продавщицы передать ему спиртные напитки. Фото: СУ СКР по УР

В Удмуртии перед судом предстанет житель Селтинского района, обвиняемый в убийстве женщины, сопряженном с разбойным нападением. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, преступление было совершено 29 декабря прошлого года. По версии следствия, обвиняемый пришел в один из продуктовых магазинов в селе Селты и потребовал у продавщицы передать ему спиртные напитки. Когда она отказалась, мужчина застрелил ее из самодельного пистолета, похитил выручку и алкоголь и скрылся места преступления, однако вскоре был задержан.

Мужчина обвиняется по четырем статьям УК РФ (п. «в» ч. 4 ст.162, ч.2 ст.105, ч.1 ст. 222 УК РФ и ч.1 ст.223). Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Верховный суд Удмуртии.

«За совершение указанных преступлений уголовным законом предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», - сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

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