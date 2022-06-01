62-летнего жителя Удмуртии оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Сарапульский районный суд признал 62-летнего местного жителя виновным в дискредитации Вооруженных сил России Фото: Диля Ахмадишина

Накануне, 31 мая, Сарапульский районный суд признал 62-летнего местного жителя виновным в дискредитации Вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что мужчина опубликовал в открытом доступе в социальной сети «Одноклассники» более 20 видеоматериалов, дискредитирующих российские Вооруженные силы.

«В судебном заседании гражданин свою вину признал, в содеянном раскаялся», - говорится в сообщении.

Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил мужчину к минимально возможному штрафу по данной статье в размере 30 000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

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