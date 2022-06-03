Дополнительный пункт вакцинации в Ижевске больше не работает по выходным

С июня изменился график работы пункта дополнительного вакцинации в Ижевске. Фото: МЗ УР

С июня изменился график работы пункта дополнительного вакцинации против коронавируса в Республиканском центре общественного здоровья (пл. 50 лет Октября, 21) в Ижевске, сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

«Теперь дополнительный пункт вакцинации работает по будням, с 08.00 до 18.00. Перерыв на санитарную обработку - с 13.00 до 13.30», - говорится в сообщении.

Напомним, все желающие привиться или ревакцинироваться по-прежнему могут сделать это в поликлинике по месту жительства.

Отметим, с начала прививочной кампании вакцину от коронавируса получили менее половины жителей республики. По состоянию на 3 июня, вакцинацию хотя бы одним компонентом вакцины прошли 698 113 человек. Ревакцинировались 160 388 жителей региона.

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