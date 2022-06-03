Автоматический пункт весогабаритного контроля появится на дороге Ижевск- Воткинск

На размещение АПВГК выделят 55 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление автомобильными дорогами Удмуртии заключило контракт на работы по установке автоматического пункта весогабаритного контроля (АПВГК) на 31-м километре автодороги Ижевск – Воткинск. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Основная цель установки автоматических пунктов весогабаритного контроля - в обеспечении сохранности дорожного полотна. Сегодня интенсивность движения по дорогам региона растет день ото дня, в том числе, многотонников, большегрузных транспортных средств. Только на воткинской трассе ежедневно передвигается около 5 тысяч машин. Это одно из самых загруженных направлений в республике. Комплекс АПВГК позволит защитить дорогу от разрушения и исключить проезд машин с перегрузом», - пояснил глава регионального Миндортранса Алексей Горбачев.

Отмечается, что такие комплексы нужны для контроля за движением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств: оборудование автоматически фиксирует транспорт, проезжающий через данный участок, определяет его габариты и осевые нагрузки и мгновенно выявляет нарушение. Вся необходимая информация выводится на табло и передается в информационный центр, где автоматически определяется владелец автомобиля и проверяется наличие у него разрешения на перевозку крупногабаритных или тяжеловесных грузов. В случае нарушения надзорный орган формирует постановление и начисляет штрафы.

На размещение АПВГК выделят 55 млн рублей. Установить его планируют в уже текущем году.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Удмуртии: «Сделаем все, чтобы сохранить производство на Ижевском автозаводе»

Статус, выгода, впечатления: почему юные шахматисты приезжают на турнир в Ижевск

Последние новости Ижевска на утро 3 июня: гуляющий по городу лось, отмена масочного режима и еще двое погибших на Украине