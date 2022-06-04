120 тысяч рублей заплатил врач из Ижевска за билеты в театр

Мошенники умеют заморочить жертве голову Фото: Архив «КП» в Ижевске

26-летний врач из столицы Удмуртии в одной из групп популярного мессенджера познакомился с девушкой под ником «Оля». Завязалась переписка, в ходе которой, так сказать, для очной встречи мошенница предложила молодому человеку сходить в театр. Она даже ссылку, где можно было купить билеты, ему скинула.

Почему бы и нет, решил ижевчанин, и зашел на сайт, где ему предложили билеты стоимостью от 2490 до 5490 рублей. Однако при попытке оплаты сайт давал сбой, пришлось пробовать несколько раз. В результате со счета молодого человека списалось 120 тысяч рублей, и он обратился в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба). Проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления», - сообщили в УМВД по Удмуртии.

Правоохранительные органы убедительно просят жителей республики проявлять максимальную бдительность во время общения с незнакомыми людьми в социальных сетях. Не нужно переходить по предлагаемым ссылкам, нельзя указывать свои персональные данные и реквизиты банковских счетов. Если вы оплачиваете товары или услуги через интернет, убедитесь в достоверности и подлинности сайта.

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